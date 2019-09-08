منتخب تركيا للسيدات يحرز الميدالية الفضية ببطولة أوروبا للكرة الطائرة

أحرز منتخب تركيا للسيدات، الأحد، الميدالية الفضية في بطولة أوروبا 2019 للكرة الطائرة، إثر خسارته أمام المنتخب الصربي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وتقلدت سيدات تركيا الميدالية الفضية، بعد خسارتها أمام سيدات صربيا بالنتيجة المذكورة في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة أنقرة.

وبدأت المباراة وسط منافسة عالية بين الطرفين، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 25 مقابل 21 نقطة للمنتخب التركي.

وفي الشوط الثاني تقدمت سيدات صربيا وأنهين الشوط بنتيجة 25 مقابل 21 نقطة لمصلحتهن.

وفي الشوط الثالث واصلت سيدات صربيا تفوقهن على صاحبة الأرض والجمهور، وتمكن من إنهاء الشوط متقدمة بنتيجة 25 مقابل 21 نقطة.

وفي الشوط الرابع، استدركت سيدات تركيا الموقف، وعدلن النتيجة بعدما أنهين الشوط بنتيجة 25 مقابل 22 نقطة.

وفي الشوط الخامس والأخير، دخل الطرفان إلى الملعب بروح قتالية، حيث كان الشوط أكثر تنافسية.

فتبادل الطرفان التألق في المباراة، وترنحت كفة الغلبة بين الفريقين.

إلا أن سيدات صربيا تمكن من إتمام الشوط بنتيجة 15 مقابل 13 نقطة، ليتوجن بذهبية بطولة أوروبا، فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب سيدات تركيا.

وهذه هي المرة الأولى التي تصعد فيها سيدات تركيا لكرة الطائرة إلى نهائي بطولة أوروبا منذ 16 عاما.

وفي وقت سابق الأحد، أحرزت سيدات المنتخب الإيطالي المركز الثالث في البطولة إثر فوزهن على بولندا بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي أقيمت بأنقرة.