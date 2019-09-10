ألمانيا تنتزع صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات "يورو 2020"

اقتنص المنتخب الألماني، الاثنين، صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتغلب المنتخب الألماني على مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة للتصفيات.

أحرز هدفي ألمانيا، مارسيل هالستينبيرغ وسيرغ غنابري في الدقيقتين 48 و90.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب الهولندي مضيفه الإستوني بأربعة أهداف دون رد.

أحرز الرباعية، ريان بابل (هدفين) وممفيس ديباي وجيورجينهو فاينالدوم في الدقائق 17 و48 و76 و87.

بذلك، تتصدر ألمانيا المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن أيرلندا الشمالية، وهولندا الثالث برصيد 9 نقاط، وروسيا البيضاء الرابع بـ 3 نقاط، وإستونيا الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.