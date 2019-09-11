المنتخب التركي يعبر نظيره المودلوفي برباعية نظيفة في تصفيات يورو 2020

واصل المنتخب التركي سلسلة انتصاراته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتغلب المنتخب التركي، مساء الثلاثاء، على مضيفه مولدوفا برباعية نظيفة في الجولة السادسة للمجموعة الثامنة من التصفيات.

بذلك، ارتفع رصيد المنتخب التركي إلى 15 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف فرنسا، بينما تجمد رصيد مولدوفا عند 3 نقاط في المركز الخامس.

أنهى المنتخب التركي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله جنك طوسون في الدقيقة 37.

وفي الوقت الذي بحث فيه منتخب مولدوفا عن التعادل، أضاف المنتخب التركي الهدف الثاني في الدقيقة 57 عبر دنيز توروك.

ونجح طوسون في إضافة الهدف الثاني له وللمنتخب التركي في الدقيقة 79، قبل أن يختتم يوسف يازيجي الرباعية في الدقيقة 88.