بطولة العالم للراليات تواصل جولاتها جنوب غربي تركيا

تتواصل منافسات المرحلة الـ 11 من منافسات بطولة العالم للراليات في ولاية موغلا التركية بيومها الثاني غربي البلاد.

ويشارك في منافسات المرحلة الـ 11 من البطولة 108 رياضيين و54 سيارة من 22 بلدا.

وقد تسابق الرياضيون صباح اليوم في مضمار "إتشمالر" بمدينة مرمريس التابعة لموغلا، في مسافة 24.85 كم.

وأبدى الرياضيون مهاراتهم في هذا المضمار الصعب المليء بالمنعطفات الحادة، والمحاط بالأشجار والمناظر الطبيعة الخلابة.

أما في مضمار "تشيتي بلي" البالغ طوله 38.15 كم، فحاول كل رياضي إظهار مهاراته الفنية والمرونة في التعامل مع المنعطفات والأرضية الصلبة والخشنة.

وفي مضمار "أولا" الممتد على طول 16.57 كم، تمكن عشاق الراليات من متابعة المنافسة على طول 500 متر خصص لهم لمشاهدة السباق.

والخميس، انطلقت في موغلا، منافسات المرحلة الـ 11 من منافسات بطولة العالم للراليات، وتستمر حتى 15 سبتمبر/ أيلول الحالي.