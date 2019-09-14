لليوم الثالث.. منافسات محتدمة للراليات في "موغلا" التركية

تتواصل، السبت، لليوم الثالث في ولاية "موغلا" جنوب غربي تركيا، منافسات المرحلة الـ11 من بطولة العالم للراليات، وسط مشاركة محلية وأجنبية واسعة.

ويشارك في منافسات المرحلة الـ11 من البطولة 108 رياضيين و54 سيارة من 22 بلدا.

وصباح اليوم، تسابق الرياضيون في مضمار "يشيل بلدة" بمدينة "مرمريس" التابعة لـ"موغلا"، على مسافة 33 كم.

كما تسابق الرياضيون في مضمار "داتشا" على مسافة 8.75 كم.

واستمرت المسابقات في مضمار "قزلان" على مسافة 10.30 كم.

والخميس، انطلقت في موغلا، منافسات المرحلة 11 من بطولة العالم للراليات، وتستمر حتى الأحد.

وتبث المنافسات على الهواء مباشرة في العديد من القنوات حول العالم.