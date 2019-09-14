القائمة الرئيسية
رياضة
القائمة الرئيسية

لليوم الثالث.. منافسات محتدمة للراليات في "موغلا" التركية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.09.2019 13:34
آخر تحديث في 14.09.2019 13:58
لليوم الثالث.. منافسات محتدمة للراليات في موغلا التركية

تتواصل، السبت، لليوم الثالث في ولاية "موغلا" جنوب غربي تركيا، منافسات المرحلة الـ11 من بطولة العالم للراليات، وسط مشاركة محلية وأجنبية واسعة.

ويشارك في منافسات المرحلة الـ11 من البطولة 108 رياضيين و54 سيارة من 22 بلدا.

وصباح اليوم، تسابق الرياضيون في مضمار "يشيل بلدة" بمدينة "مرمريس" التابعة لـ"موغلا"، على مسافة 33 كم.

كما تسابق الرياضيون في مضمار "داتشا" على مسافة 8.75 كم.

واستمرت المسابقات في مضمار "قزلان" على مسافة 10.30 كم.

والخميس، انطلقت في موغلا، منافسات المرحلة 11 من بطولة العالم للراليات، وتستمر حتى الأحد.

وتبث المنافسات على الهواء مباشرة في العديد من القنوات حول العالم.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تتواصل منافسات المرحلة الـ 11 من منافسات بطولة العالم للراليات في...
مختارات