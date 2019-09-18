شازية أردوغان تنال ذهبية رفع الأثقال للسيدات في تايلاند

أحرزت الرباعة التركية "شازية أردوغان"، ميدالية ذهبية ثانية لتتوج بلقب بطلة العالم لرفع الأثقال بتايلاند.

وفازت شازية فازت ببطولة العالم لرفع الأثقال التي يجري تنظيمها بتايلاند بمشاركة 606 رياضيين من 87 دولة.

شازية التي شاركت في فئة 45 كيلوغراما، فازت بالميدالية الذهبية في رفع 77 كيلو، والفضية في رفع 92 كيلو.

وفازت الرباعة التركية بالميدالية الذهبية بإجمالي 169 كيلوغراما، لتظفر بلقب بطلة العالم لرفع الأثقال.

وأعربت شازية لمراسل الأناضول، عن سعادتها بفوزها بهذا اللقب، مقدمة الشكر لرئيس الاتحاد التركي لرفع الاثقال تامر طاشبينار على الدعم الكبير الذي قدمه لها.

من جهته، هنأ رئيس الاتحاد التركي لرفع الأثقال، تامر طاشبينار، شازية أردوغان بفوزها بلقب بطلة العالم لرفع الأثقال بتايلاند، مشيرًا أن هذا النجاح جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الرباعة للظفر بهذا اللقب.