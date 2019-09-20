"يوروبا ليغ".. بشيكطاش التركي يتلقى هزيمة قاسية من سلوفان براتسيلافا السلوفاكي

خسر فريق بشيكطاش التركي، مساء الخميس، أمام مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بهدفين لأربعة، في الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وأحرز رباعية سلوفان براتيسلافا، السلوفيني اندراس سبورار (هدفين) ولارين لوكوجيتش وموها في الدقائق 14 و58 و90 و92.

بينما جاءت ثنائية بشيكطاش عبر الصربي آدم لياييتش، بضربة جزاء، وفاسيل بوزهيكوف بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 29 و45.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز سبورتنغ براغا البرتغالي على مضيفه وولفرهامبتون الإنجليزي بهدف نظيف سجله ريكاردو هورتا في الدقيقة 71.

وبذلك، يتصدر سلوفان براتيسلافا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن سبورتنغ براغا، وجاء وولفرهامبتون ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن بشيكطاش.