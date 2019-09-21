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التركي "آق غول" يقتنص الفضية في بطولة المصارعة الحرة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.09.2019 19:01
آخر تحديث في 22.09.2019 01:23
التركي آق غول يقتنص الفضية في بطولة المصارعة الحرة

حقق المصارع التركي "طه آق غول"، السبت، فضية بطولة العالم للمصارعة الحرة لوزن 125 كغ.

وجاءت الميدالية الفضية للمصارع التركي، إثر خسارته أمام منافسه الجورجي "جيونو بيترياشفيلي" في نهائي بطولة العالم المقامة بالعاصمة الكازاخية نور سلطان.

وانتهت منافسة المباراة النهائية بست نقاط مقابل ست نقاط لكلا المصارعين؛ غير أن هذه النتيجة كانت لمصلحة المصارع الجورجي؛ لأنه كان الطرف الذي حصد النقطتين الأخيرتين في المباراة، ما يعطيه الأولية في الفوز، حسب قواعد المصارعة.

جدير بالذكر أن آق غول تُوج العام الحالي ببطولة أوروبا للمصارعة الحرة لوزن 125 كغ، بعد فوزه على منافسه الجورجي نفسه بنتيجة 7-0 بالنهائي الذي أقيم في رومانيا.

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