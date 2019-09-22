غازي شهير يزاحم الكبار على قمة الدوري التركي

واصل فريق غازي شهير، الأحد، مطاردته لكبار الدوري التركي لكرة القدم نحو القمة.

وتغلب غازي شهير على مضيفه ريزه سبور بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد غازي شهير إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ألانيا سبور المتصدر، بينما تجمد رصيد ريزه سبور عند 8 نقاط في المركز الخامس.

نجح غازي شهير في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما محمد دمير والغاني باتريك توماسي في الدقيقتين 12 و16.

وقلص ريزه سبور النتيجة بإحرازه للهدف الأول في الدقيقة الـ 65 عبر الباراغوياني برايان ساموديو.