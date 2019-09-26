"أناضولو أفَس" يتوج بكأس الجمهورية التركية لكرة السلة

توّج نادي "أناضولو أفَس" لكرة السلة للرجال، الخميس، بكأس الجمهورية التركية، بعد تغلبه على منافسه "فنربهتشه".

وتمكن أناضولو أفَس من الفوز على فنربهشتة بنتيجة 79 مقابل 74 في المباراة النهائية التي أقيمت بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

وبدأت المنافسة متوازنة بين الفريقين، حيث حافظ الطرفان على التعادل، إلى أن تمكن فنربهتشه من إنهاء شوط الربع الأول بنتيجة 20 مقابل 19 نقطة.

وفي شوط الربع الثاني، بدأ أناضولو أفَس بقوة لتعويض خسارة الربع الأول، وهو ما تحقق له بعد أن أنهى الربع الثاني متقدما بنتيجة 39 مقابل 37 نقطة.

وفي شوط الربع الثالث، واجه كلا الفريقين صعوبة في تسجيل النقاط، غير أن أناضولو أفَس نجح في إنهاء هذا الربع لمصلحته بنتيجة 64 مقابل 52 نقطة.

في شوط الربع الرابع والأخير، حاول فنربهتشه تقليص الفارق بينه وبين أناضولو، وهو ما تحقق له في الدقيقة الـ 37، حيث كانت النتيجة 67 مقابل 71 لمصلحة منافسه.

غير أن أناضولو أفس واصل تقدمه وتمكن من إنهاء المباراة بنتيجة 79 مقابل 74 نقطة، ليتوج بكأس الجمهورية للمرة الـ 12.