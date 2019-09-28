افتتاح بطولة العالم الـ17 لألعاب القوى في الدوحة

بمشاركة الآلاف من المتفرجين الذين اصطفوا على طول كورنيش الدوحة، ونحو مليار متفرج عبر شاشات التلفاز، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني النسخة السابعة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها قطر حتى السادس من تشرين الأول/اكتوبر.

وقال الشيخ تميم في حفل الافتتاح "أعلن افتتاح بطولة العالم لألعاب القوى متمنيا التوفيق للجميع وحسن الإقامة" قبل أن تطلق الألعاب النارية في سماء الدوحة.

وتحظى البطولة بمشاركة نحو 2000 رياضي ورياضية من 208 دول سيتنافسون في 49 سباقا ومسابقة.

وسيدافع 37 رياضيا ورياضية عن ألقابهم التي توجوا بها في النسخة الأخيرة التي كانت لندن مسرحا لها قبل سنتين، وسط ترقب لإيجاد خليفة للعداء الأسطوري الجامايكي أوساين بولت المعتزل قبل سنتين بعد ان فرض نفسه سيد سباقات السرعة (100 م و200 م والتتابع 4 مرات 100 م).

وتشكل البطولة اختبارا للمنظمين القطريين استعدادا لنهائيات كأس العالم في كرة القدم بعد ثلاثة أعوام، وفرصة لتبيان المنافسين المحتملين قبل أقل من عام على استضافة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية صيف عام 2020.