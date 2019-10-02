غلاطة سراي التركي يتلقى هزيمة من باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

تلقى فريق غلاطة سراي، الثلاثاء، هزيمة من ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ريال مدريد الإسباني قد تعادل في وقت سابق اليوم مع كلوب بروج البلجيكي بهدفين لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق أربع نقاط عن كلوب بروج، وجاء غلاطة سراي ثالثًا برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 52 لتشهد هدف التقدم لسان جيرمان عبر الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وبعدها بحث لاعبو غلاطة سراي عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل