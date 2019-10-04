هدف "سواريز" الأول في شباك الأنتر الأفضل في ثاني جولات أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الجمعة، عن الهدف الفائز بجائزة الأفضل عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتغريدة على الحساب الرسمي لدوري الأبطال على موقع "تويتر"، "الهدف الأول للأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني في مرمى إنتر ميلان الإيطالي، هو من حصد جائزة الأفضل".

وجاء الهدف بعد أن حول لويس سواريز، تمريرة زميله أتورو فيدال، من على حدود منطقة الجزاء بشكل مباشر داخل مرمى إنتر ميلان.

وتفوقت قذيفة سواريز على هدف المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي في شباك فالنسيا الإسباني.

بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني المحترف في ليفربول الإنجليزي، وهدف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ الألماني في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي.