أول تركي يتوج ببطولة العالم في الجمباز يهدي فوزه لجيش بلاده

أهدى التركي إبراهيم جولاق، تتويجه السبت ببطولة العالم للجمباز الفني في منافسات جهاز الحلق، إلى جيش بلاده.

وأعرب جولاق، في حديث للأناضول، عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية في البطولة العالمية المقامة بمدينة شتوتغارت الألمانية.

وقال: "أهدي هذا التتويج لجيشنا المجيد، ولجنودنا، وللشعب التركي".

وفاز جولاق بالميدالية الذهبية بعدما حقق 14.933 نقطة، في فئة الكبار، ليكون أول تركي يتوج بهذه المسابقة عالميا.

وبهذه النتيجة، حصل جولاق على حق المشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل.