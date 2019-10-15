المنتخب التركي ينتزع تعادلًا ثمينًا من فرنسا في تصفيات "يورو 2020"

انتزع المنتخب التركي، الاثنين، تعادلًا ثمينًا مع مضيفه الفرنسي بهدف لكل منهما في الجولة الثامنة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

أضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة الـ 72 لتشهد التقدم لفرنسا عبر أوليفيه جيرو.

ومع حلول الدقيقة الـ 82 تمكن المنتخب التركي من إدراك التعادل عن طريق كان ايهان ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، اكتسح منتخب ألبانيا مضيفه مولدوفا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها سوكول سيكاليشي و كايدي باري و لرونك تراشي و راي ماناي في الدقائق الـ 22 و34 و40 و90.

وفي مباراة ثالثة، فاز منتخب آيسلندا على ضيفه أندورا بهدفين دون رد، أحرزهما أرنور سيغوردسون و كولبيينن سيغثورسون في الدقيقتين الـ 38 و64.

بذلك، تتصدر تركيا الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق المواجهة المباشرة مع فرنسا، بينما جاءت آيسلندا ثالثة برصيد 15 نقطة، تليها ألبانيا برصيد 12 نقطة، فمنتخب أندورا برصيد 3 نقاط بفارق المواجهة المباشرة مع مولدوفا.