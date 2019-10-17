عادل رامي.. لاعب فناربهتشة يؤكد دعمه للمنتخب التركي لكرة القدم

تأييدًا للاعبي المنتخب التركي لكرة القدم، نشر اللاعب الفرنسي، عادل رامي، الذي يلعب في صفوف فناربهتشه التركي، بوضع صورة له وهو يؤدي التحية العسكرية، كصورة للبروفايل الخاص به على حسابه الشخصي بموقع انستغرام.

لفتة اللاعب المؤيدة جاءت بعد فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا ضد لاعبي المنتخب التركي لكرة القدم، لأدائهم التحية العسكرية في مباراتين خاضوها ضد ألبانيا وفرنسا خلال الأيام الماضية.

وعقب تسجيل هدف الفوز على ألبانيا وهدف التعادل مع فرنسا، أدى لاعبوا المنتخب التركي التحية العسكرية تعبيرا عن إهدائهم الهدفين للجنود المشاركين في عملية "نبع السلام" الجارية ضد الإرهابيين شمال شرقي سوريا.

إثر ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء، فتح تحقيق بدعوى قيام اللاعبين بـ "استفزازات سياسية" خلال المباراتين، المندرجتين ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.