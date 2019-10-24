التركية ديلارا نارين تتوج ببطولة أوروبا لرفع الأثقال

أحرزت الرباعة التركية "ديلارا نارين"، ثلاث ميداليات ذهبية لتتوج ببطولة أوروبا لرفع الأثقال، فئة الشباب وتحت سن الـ23.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد التركي لرفع الأثقال، الأربعاء، أن نارين فازت بالبطولة المقامة في العاصمة الرومانية بوخارست، بعد حصدها الذهبية في وزن 76 كلغ.

فازت الرياضية التركية بالميداليات الذهبية، بعدما تمكنت من رفع 94 كلغ في رفعة الخطف، و130 كلغ في رفعة النتر، ومجموع 224 كلغ.

ونجحت الرياضية التركية أيضًا في تحطيم الرقم القياسي العالمي في رفعة النتر.

وعقب المسابقة قالت نارين إنها استعدت بشكل جيد جداً للمسابقة، معربة عن سعادتها لرفع العلم التركي في بوخارست.

وقالت إنها تهدي ميدالياتها الذهبية للجنود الأتراك المشاركين في عملية نبع السلام.

بعد اليوم السادس في بطولة أوروبا للناشئين وتحت 23 سنة المقامة في رومانيا، تمكن الفريق الوطني التركي من حصد 34 ميدالية، منها 14 ذهبية و8 فضية و12 برونزية.