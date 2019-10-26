أمريكا: سحب جائزة من "عداءة" مسلمة بسبب حجابها

استُبعدت فتاة مسلمة من سباق للجري في ولاية "أوهايو" الأمريكية، بعد وصولها إلى خط النهاية، وذلك بسبب ارتداء الحجاب الرياضي أثناء السباق.

وقالت الفتاة، وتُدعى نور أبو كرم (16 عاما)، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أحدا لم يذكر أن زيها مخالف للقواعد إلا بعد وصولها إلى خط النهاية.

وأضافت "شعرت كأني صدمت بشاحنة ولكمني أحدهم في بطني".

وتابعت قائلة "أعتقد أن الأمر يتعلق بالتمييز ضدي دينيا".

وعبرت نور عن شعورها بـ"الإهانة" بعد السباق، خاصة أن المسؤولين لم يعلقوا على زيها مسبقا.

وأضافت "بدوت وكأنني مهرج دخل السباق، رغم أنني كنت أجري لصالح هؤلاء المسؤولين".

وترى نور أنه لا يجب أن يضطر أحدهم إلى توقيع إذن لارتداء الحجاب، قائلةً "ليس من الضروري أن تتغير القواعد من أجلي خصيصا.. أنا أعدو ككل المتسابقين، أبدأ وأنتهي عند نفس الخط".

وقالت نور إنها تلقت الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من المجتمع المحلي وسائر البلاد.

ونشر ابن عمها قصتها لأول مرة عبر موقع فيسبوك يوم الجمعة، وحصل منشوره على 3 آلاف مشاركة وألفي نقرة إعجاب.

وفجّر ما حدث لنور جدلا في الولايات المتحدة بشأن التمييز على أساس الزي.

وشاركت نور في كل سباقات الموسم لصالح مدرستها، ولم يشكل الحجاب مشكلة في أي منها، حتى وصلت إلى المنافسة على مستوى المقاطعة.

وعندما تفقد المسؤولون عن السباق الفريق قبل انطلاقه، نبهوا إحدى اللاعبات في فريق نور إلى أن سروالها مخالف وسمحوا لها بتغييره.

وذكرت نور عبر صفحتها على فيسبوك أن أحدا لم يذكر أي شيء عن حجابها الرياضي، لكنها رأت المدرب يناقش أمرا ما مع المسؤولين.

وأنهت نور السباق، ومسافته خمسة كيلومترات، محطمة الرقم القياسي الخاص بها، لكنها فوجئت عند وصولها إلى خط النهاية بعدم وجود اسمها بلوحة النتائج.

وأخبرها رفاقها أنها استُبعدت بسبب حجابها.

ولفتت نور "أنا سعيدة حقا بانتشار القصة لأنها فتحت الباب لحوار عام.. وتواصل الكثيرون معي وقالوا إنهم تعرضوا لمواقف مشابهة".

من جهته، قال اتحاد ألعاب القوى للمدارس الثانوية بولاية أوهايو إنه يبحث تغيير القواعد المتعلقة بالزي الرياضي الديني بدءا من الموسم القادم.

ولم يقدم مدرب الفريق قبل السباق طلبا لاتحاد ألعاب القوى للمدارس العليا بولاية "أوهايو" يوضح فيه أن نور ترتدي غطاء الرأس بدافع ديني.. لكنه قدم طلبا للسباقات الإقليمية القادمة، وقبله الاتحاد.

ورغم أن قواعد الاتحاد لا تشير إلى الحجاب صراحة، لكنها تنص على أن غطاء الرأس الديني يتطلب إذنا مسبقا.

وقال الاتحاد لبي بي سي إنه "ينظر في هذا القيد على الزي الرياضي لتعديله، بحيث لا يتطلب غطاء الرأس الديني إذنا في المستقبل".

وذكر الاتحاد أنه "كان يمكن تجنب هذا الموقف تماما حال تقديم المدرسة أو المدرب الطلب.. المسؤولون عن السباق التزموا بتطبيق القواعد".

كما أشار البيان إلى أن "الاتحاد تواصل مع المدرسة، وأعلن التزامه بالتأكد من أن المدربين على دراية بالقواعد الرياضية".