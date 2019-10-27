غلاطة سراي يتجرع مرارة الهزيمة الثانية خلال الموسم

أذاق فريق بشيكطاش، الأحد، نظيره غلاطة سراي مرارة الهزيمة الثانية في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وتغلب بشيكطاش على ضيفه غلاطة سراي بهدف دون رد في الجولة التاسعة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بشيكطاش إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد غلاطة سراي عند 13 نقطة في المركز السابع، ويتصدر ألانيا سبور الترتيب برصيد 18 نقطة.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة الـ 69 لتشهد هدف التقدم لبشيكطاش عبر أوموت نايير.

بعدها بحث لاعبو غلاطة سراي عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.