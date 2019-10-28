التركية شاهقة أرجومن تحطم رقما قياسيا في الغطس بدون زعانف

حطمت الرياضية التركية شاهقة أرجومن، رقما قياسياً جديداً في الغطس دون زعانف، لعمق 100 متر.

جاء ذلك في اختبار جرى داخل مغارة غيلينديرة بقضاء آيدنجيك في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وبعد تمارين استمرت لعدة أيام في المغارة المذكورة، أجرت أرجومن الاختبار فجر اليوم الاثنين، واستطاعت تحطيم رقم قياسي جديد ببلوغها 100 متر تحت الماء دون تنفّس.

وحظي الاختبار الجديد للرياضية أرجومن، بدعم وزارتي الشباب والرياضية، والصناعة والتكنولوجيا، ووكالة التنمية في منطقة جوقورأوفا.

وتمكنت أرجومن بهذا الرقم الجديد، من دخول موسوعة غينتس للأرقام القياسية.

وعقب إجراء الاختبار أعربت أرجومن عن بالغ سعادتها لنجاحها في تحطيم الرقم القياسي الجديد.

ورفعت أرجومن لافتة كتبت عليها "بمناسبة الذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية التركية، أهدي هذا الرقم القياسي الجديد لجنودنا الأبطال".

كما أدت الرياضية التركية، التحية العسكرية تحت الماء.





