طرابزون يقتنص تعادلاً قاتلاً من باشاك شهير بالدوري التركي

اقتنص فريق طرابزون سبور، الإثنين، تعادلًا قاتلًا من مضيفه إسطنبول باشاك شهير بهدفين لكل منهما، في ختام مباريات الجولة التاسعة للدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وقدم الفريقان مباراة قوية في شوطها الأول، ولكن لم ينجح أيًا منهما في تسجيل الأهداف ليخرج بتعادل سلبي.

وحضرت الإثارة بقوة في الشوط الثاني، ونجح طرابزون في التقدم بهدف عن طريق الإنجيزي دانيل ستوريدج من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وعاد باشاك شهير بعدها بست دقائق فقط ليتعادل بهدف عبر البوسني إدين فيسكا من ضربة جزاء أيضًا.

واستمر باشاك شهير في تفوقه ونجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق السلوفاكي مارتن سكرتل في الدقيقة 78.

وبحث طرابزون عن التعادل، وهو ما نجح في الوصول إليه في الوقت القاتل بهدف عبر النرويجي ألكسندر سورلوت في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، يحتل طرابزون سبور المركز الرابع برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن سيفاس سبور وإسطنبول باشاك شهير على الترتيب.

ويتصدر المسابقة فريق ألانيا سبور برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن فنربهتشه.