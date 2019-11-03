سيفاس سبور يصعد إلى وصافة الدوري التركي مؤقتاً

صعد فريق سيفاس سبور، الأحد، إلى وصافة الدوري التركي لكرة القدم مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وتغلب سيفاس سبور على مضيفه دينيزلي سبور بهدفين دون رد في الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد سيفاس سبور إلى 18 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف ألانيا سبور المتصدر، بينما تجمد رصيد دينيزلي سبور عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

أنهى سيفاس سبور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله هاكان أرسلان في الدقيقة الـ 40.

وقضى سيفاس سبور على آمال المنافس في إدراك التعادل بوضع الهدف الثاني في شباكه عند الدقيقة الـ 90 عن طريق الإيفواري أرونا كونيه.