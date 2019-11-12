نجوم كرة أتراك يتبرعون بمنح دراسية لطلاب في جامعة إسطنبول

تبرع عدد من نجوم كرة القدم في تركيا، بمنح دراسية لعام كامل، لطلاب في كلية الطب في جامعة اسطنبول/ جراح باشا.

واللاعبون هم، نوري شاهين في صفوف فريق فيردير بريمن الألماني، ومحمد طوبال لاعب باشاك شهير التركي، وأنس أونال لاعب بلد الوليد الإسباني، ومدرب الحرّاس في نادي فنربهتشه فولكان دميريل.

وأوضح وقف كلية الطب البشري في جراح باشا، أن اللاعبين المذكورين، قدموا منحا دراسية لـ50 طالبا لمدة عام كامل.

وقدم عميد كلية الطب البروفسور سعيد غونن، الشكر للاعبين على هذه المبادرة.

وقال: "نولي اهتماما لمثل هذه المبادرات، على اعتبار أننا نسعى لتأهيل كوادر مرموقة في جامعتنا، ومنحنا العام الماضي شهادة "العضو الفخري للاعب محمد طوبال، لتبرعه بمنح لطلابنا منذ فترة طويلة".

وأعرب عن ترحيبه بانضمام أسماء جديدة من عالم كرة القدم إلى طوبال، ومنحهم منحا دراسية لطلاب الطب.