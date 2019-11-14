رغم التعادل.. تركيا تعبر إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم

حجز المنتخب التركي، الخميس، مقعدًا في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتعادل المنتخب التركي سلبيًا مع ضيفه الآيسلندي في الجولة التاسعة للمجموعة الثامنة من التصفيات.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد تركيا إلى 20 نقطة في الصدارة، فيما ارتفع رصيد آيسلندا إلى 16 نقطة في المركز الثالث.

وجاء تأهل تركيا لأمم أوروبا قبل جولة من نهاية التصفيات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين المنتخب الآيسلندي صاحب المركز الثالث إلى أربع نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوطي المباراة لينتهي بالتعادل السلبي، ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وتقام في وقت لاحق اليوم مباراتان ضمن المجموعة ذاتها، تلعب ألبانيا مع أندورا، وفرنسا مع مولدوفا.