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كرة القدم: تركيا في التصنيف الثالث لقرعة "يورو 2020"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.11.2019 22:42
آخر تحديث في 21.11.2019 04:29
كرة القدم: تركيا في التصنيف الثالث لقرعة يورو 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء، تصنيف المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ونجح 20 منتخبًا من أصل 24 في حسم تأهلهم للبطولة بالفعل، حيث يتبقى 4 منتخبات فقط سيتم تحديدها من خلال منافسات الملحق الأوروبي.

ومن المقرر إجراء قرعة ملحق دور المجموعات للبطولة الأوروبية، الجمعة المقبل، بمدينة "نيون" السويسرية.

وتقام قرعة البطولة كاملة، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمدينة بوخارست الرومانية.

وجاء التصنيف على 4 مستويات، حيث ضم كل مستوى 6 منتخبات:

التصنيف الأول: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا.

التصنيف الثاني: فرنسا، سويسرا، كرواتيا، بولندا، روسيا، هولندا.

التصنيف الثالث: البرتغال، الدنمارك، تركيا، النمسا، التشيك، السويد.

التصنيف الرابع: ويلز، فنلندا، إلى جانب المنتخبات الأربعة التي ستتأهل من الملحق.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران، وحتى 12 يوليو/تموز من عام 2020.

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