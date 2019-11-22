باشاك شهير يذيق غلاطة سراي هزيمته الثالثة في الدوري التركي

أذاق فريق باشاك شهير، الجمعة، مضيفه غلاطة سراي مرارة الهزيمة الثالثة في الموسم الحالي للدوري التركي لكرة القدم.

وتغلب باشاك شهير على مضيفه غلاطة سراي بهدف دون رد في الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.

بذلك، تجمد رصيد غلاطة سراي عند 19 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد باشاك شهير إلى 22 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 78 لتشهد هدف التقدم لباشاك شهير عن طريق النرويجي فردريك غولبراندسن.

بعدها بحث لاعبو غلاطة سراي عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.