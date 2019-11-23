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الجزائري محرز يقود السيتي لعبور تشيلسي بـ"البريميرليغ"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.11.2019 22:42
آخر تحديث في 23.11.2019 23:10
رياض محرز مهاجم مانشستر يونايتد رياض محرز مهاجم مانشستر يونايتد

قاد الجزائري رياض محرز المحترف في مانشستر سيتي، السبت، فريقه لعبور ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الرابع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 37 نقطة.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، دون أن تدخل مرحلة جس النبض حيث بادر تشيلسي بالتسجيل في الدقيقة الـ 21 عن طريق الفرنسي نغولو كانتي.

ولم يمر على التقدم طويلًا، ففي الدقيقة الـ 29 أدرك مانشستر سيتي التعادل عبر البلجيكي كيفين دي بروين.

وتواصل الضغط من جانب لاعبي مانشستر سيتي إلى أن أسفرت الدقيقة الـ 37 عن الهدف الثاني عن طريق محرز.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليخرج مانشستر سيتي فائزًا باللقاء.

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