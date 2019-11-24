سيفاس سبور يكتسح قيصري ويعتلي القمة التركية

اكتسح فريق سيفاس سبور، الأحد، مضيفه قيصري سبور بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثانية عشرة للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد سيفاس سبور إلى 24 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد قيصري سبور عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

تقدّم سيفاس سبور بهدف في الدقيقة الـ24 عبر البرازيلي فيرناندو أندرادي، إلا أن قيصري أدرك التعادل في الدقيقة الـ44 عن طريق البرازيلي بيدرو هنريكي.

وردّ سيفاس سبور بثلاثة أهداف أخرى خلال شوط المباراة الثاني تناوب على تسجيلها إمره كيلينك و أردوغان يشيليورت (هدفين) في الدقائق الـ 70 و74 و90.