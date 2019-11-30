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تركيا في المجموعة الأولى بـ"يورو 2020" إلى جانب إيطاليا وسويسرا وويلز

وكالة الأناضول للأنباء
بوخارست
نشر في 30.11.2019 20:57
آخر تحديث في 01.12.2019 02:09
رويترز رويترز

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" عن وقوع المنتخب التركي في المجموعة الأولى بجوار المنتخب الإيطالي ومعهما ويلز وسويسرا.

فيما تعد أقوى مجموعة هي المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات فرنسا والبرتغال وألمانيا بجانب المتأهل من الملحق (A).

وتضم المجموعة الثانية كلا من، روسيا وبلجيكا وفنلندا والدنمارك، والثالثة كلا من هولندا والنمسا وأوكرانيا والمتأهل من الملحق (D).

وتأتي إنجلترا على رأس المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كرواتيا والتشيك والمتأهل من الملحق (C)، وفي مجموعة قوية أيضًا جاء المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة بجوار السويد وبولندا والمتأهل من الملحق (B).

وتقام البطولة الصيف المقبل في 12 دولة مختلفة للمرة الأولى في التاريخ.

وتأهل بالفعل للبطولة 20 منتخبًا عبر التصفيات المؤهلة، في انتظار أربعة منتخبات ستتأهل عبر الملحق من أصل 16منتخبًا.

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