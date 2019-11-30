رياضيتان تركييتان تفوزان بذهبيتين في بطولة ملاكمة الرفس العالمية

فازت الرياضيتان التركيتان غولشاه كياك، ودويغو طوران، بميداليتين ذهبيتين في بطولة ملاكمة الرفس العالمية، والمقامة حاليا في ولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا.

وتواصل فعاليات بطولة ملاكمة الرفس العالمية في أنطاليا، بمشاركة 1250 رياضيا من 70 دولة.

وحققت الرياضيتان التركيتان غولشاه كياك، ودويغو طوران اللقب بعد كفاح أربعة أيام.

وضمن رياضيون أتراك الفوز بـ 18 ميدالية في بطولة ملاكمة الرفس العالمية، والمقامة حاليا في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا.

ومن المقرر أن تتواصل البطولة لغاية الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.