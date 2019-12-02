القطري أكرم عفيف أفضل لاعب آسيوي في 2019

نال القطري أكرم عفيف الاثنين جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة لعام 2019، والذي رفع خلاله مع منتخب بلاده كأس آسيا للمرة الأولى، وساهم في بلوغ ناديه السد الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وتفوق اللاعب القطري الشاب البالغ من العمر 23 عاما، على حارس المرمى الإيراني المخضرم علي رضا بيرانفاد لاعب نادي بيرسيبوليس، والياباني توموكي ماكينو الذي ساهم في قيادة فريقه أوراوا ريد دايموندز الى نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة أمام الهلال السعودي.

وغاب عفيف (23 عاما) عن الحفل الذي أقامه الاتحاد في هونغ كونغ، لارتباطه بمباراة حاسمة لمنتخب بلاده ضد الإمارات اليوم على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى، الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج "خليجي 24" المقامة في قطر.

وتسلم الجائزة عنه مدربه في فريقه السد الدولي الإسباني السابق تشافي هرنانديز والمدير الرياضي للفريق محمد غلام البلوشي.

وشكر عفيف في رسالة مسجلة بالفيديو الاتحادين الآسيوي والقطري والسد "وكل من ساند أكرم عفيف خلال الفترة الماضية".

وشهد الحفل الذي أقيم في مركز هونغ كونغ للمعارض والمؤتمرات، حضور مسؤولين في نادي السد يتقدمهم تشافي ورئيس الاتحاد القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني.

وهو العام الثاني تواليا ينال قطري جائزة أفضل لاعب في آسيا، بعدما توج لاعب السد أيضا عبد الكريم حسن، أفضل لاعب لعام 2018.