تركيا تفوز بالميدالية الفضية في البطولة الأوروبية للسباحة القصيرة

فاز السبّاح التركي "إمره ساكتشي" بالميدالية الفضية في البطولة الأوروبية للسباحة القصيرة في سباق 50 مترا، المقامة في مدينة غلاسكو باسكتلندا.

وقد حصل "ساكتشي" على المركز الثاني في أوروبا برصيد 25.82 نقطة في سباحة الصدر بمسافة 50 متر.

ويعد "ساكتشي" أول سبّاح تركي يحصد فضية في هذا النوع من السباقات.

فيما احتل السباح الروسي فلاديمير موروزوف المركز الأول برصيد 25.51 نقطة، والهولندي أرنو كامينجا في المركز الثالث برصيد 25.84.

وهنأ محمد قصاب أوغلو وزير الشباب والرياضة التركي، السباح ساكتشي بفوزه بالمركز الثاني، متمنيا النجاح المستمر للرياضيين الأتراك.