أمير قطر مهنئا البحرين: سعدنا بمشاركة الأشقاء في خليجي 24

هنأ أمير قطر تميم بن حمد، الأحد، البحرين بتتويجها بلقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي استضافتها بلاده.

وقال عبر حسابه بتويتر: "سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة كأس الخليج 24 التي عشنا معها أياما رائعة".

وتابع أمير قطر: "هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى".

وأضاف: "فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها".

بدوره، بارك رئيس وزراء قطر، للمنتخب البحريني، حصوله على اللقب للمرة الأولى.

وقال عبر حسابه في تويتر: "توج أمير البلاد منتخب البحرين بطلاً لكأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين خليجي 24".

وأضاف "فخورون بتفوق قطر الدائم في استضافة أكبر الفعاليات الرياضية".

وتوّج المنتخب البحريني، مساء اليوم، بلقب كأس الخليج لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، على حساب نظيره السعودي.

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة الخليجية المرتقبة في السعودية الاسبوع الجاري، بعد عامين ونصف العام على فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في "خليجي 24" بعد رفضهم المشاركة سابقا.