أنقرة غوجه ينتزع نقطة من غلاطة سراي بعشرة لاعبين

تعادل فريق غلاطة سراي، السبت، مع ضيفه أنقرة غوجه بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة عشرة للدوري التركي لكرة القدم.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد غلاطة سراي إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد أنقرة غوجه إلى 10 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، ويتصدر سيفاس سبور الترتيب برصيد 30 نقطة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد سلسلة من الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر غلاطة سراي بالتسجيل في الدقيقة الـ 53 عن طريق الجزائري سفيان فيغولي.

وشهدت الدقيقة الـ 73 طرد الجامايكي ديفر اورجيل ليلعب أنقرة غوجه الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل غلاطة سراي النقص العددي في صفوف المنافس، وأضاف المغربي يونس بلهندة الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 83.

وجاء الرد قاسيًا من جانب أنقرة غوجه بتسجيله لثنائية في الدقائق الأخيرة عبر الهان بارلاك من ضربة جزاء، واليوناني ستيليوس كيتسيو في الدقيقتين الـ 88 و90.