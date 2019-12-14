صلاح يقود ليفربول لمواصلة التحليق على قمة "البريميرليغ"

قاد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول، السبت، فريقه لعبور ضيفه واتفورد بهدفين دون رد في الجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 49 نقطة محلقًا على القمة، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي ليفربول حيث حاول لاعبوه تسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة الـ 38 عبر صلاح الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.

وفي الوقت الذي بحث فيه واتفورد عن التعادل، أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني إلا أنه تم إلغاؤه بحجة سقوطه في مصيدة التسلل.

وجاءت الدقيقة الـ 90 لتشهد معها الهدف الثاني لليفربول عبر صلاح أيضًا ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 9 أهداف بـ"البريميرليغ" في الموسم الحالي ، فيما أحرز 8 أهداف في مرمى واتفورد خلال 5 مباريات، ليصبح أكثر الفرق التي وصل الفرعون المصري إلى شباكها في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 84 هدفاً مع ليفربول بمختلف المسابقات المحلية والقارية منذ انضمامه للفريق في يونيو/ حزيران عام 2017 قادماً من روما الايطالي، ليحطم رقم المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني الحالي الذي سجل 82 هدفاً مع ليفربول في جميع البطولات قبل انتقاله للفريق الكتالوني.