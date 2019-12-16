أبوتريكة يشيد بشجاعة أوزيل في دفاعه عن الأويغور وضميره الحي

أشاد نجم كرة القدم المصرية اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة، الأحد، بدفاع اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل عن مسلمي الأيغور في مواجهة الانتهاكات الصينية، واصفا الأخير بـ"الشجاع"، و"الرياضي صاحب الضمير الحي".

والجمعة، استنكر أوزيل المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، عبر بيان نشره على "تويتر"، صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق الأويغور في تركستان الشرقية.

وضمن تداعيات موقف أوزيل، قررت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية عدم بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، التي أقيمت مساء الأحد، وفاز بها الأخير.

وتعقيبا على ذلك، قال أبو تريكة، خلال أستديو تحليلي على قناة "بي إن سبورت" لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي، إن "موقف أوزيل سيكون له تبعات من جانب الصين؛ فهو يُحارب غولا اقتصاديا قويا يتحكم في السوق الرياضي لدوريات إنجلترا وإسبانيا".

وأشار إلى أن "أوزيل رفض عرضا في بداية الموسم للانضمام للدوري الصيني بالرغم من أنه كان ضعف راتبه مع أرسنال".

وأضاف أن "أوزيل يدفع الآن ضريبة موقفه القوي والشجاع".

وتابع: "لا نلومه بل نلوم العالم المخيف الذي يحارب كل من له رأي وكل من له قضية يحارب من أجلها".

واعتبر أبو تريكة أن أوزيل "قدم نموذجًا للرياضي صاحب الضمير الحي، ويملك الشجاعة التي لا نملكها نحن".

وأضاف: "أشكره على هذا الموقف، وعلى أنه أصبح قدوة للرياضيين، عبّر عن رأيه وما يشعر به".