باشاك شهير التركي يواجه لشبونة البرتغالي في بطولة "يوربا ليغ"

أوقعت قرعة الدور 32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، فريق اسطنبول باشاك شهير التركي، في مواجهة قوية مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وجرى سحب القرعة، الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

وستقام مباراة الذهاب يوم 20 فبراير/ شباط القادم، على أرضية ملعب سبورتنغ لشبونة، فيما تقام مباراة الاياب على أرضية ملعب فاتح تريم يوم 27 من الشهر نفسه.

وأنهى باشاك شهير المجموعة العاشرة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوربا ليغ) متصدرا، بعدما حصد 10 نقاط وتفوق على روما الإيطالي (9 نقاط) وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (8 نقاط) وولفسبيرغر النمساوي (4 نقاط).

جدير بالذكر أن فريق إسطنبول باشاك شهير، ظل الممثل الوحيد للكرة التركية في البطولات الأوروبية هذا الموسم، بعد خروج الفرق الأخرى المشاركة في البطولتين الأوروبيتين "الشامبيونزليغ" و"يوربا ليغ".