إبراهيموفيتش يعود للدوري الإيطالي مجددا من بوابة ميلان

وقع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) عقدا لمدة ستة أشهر مع امكانية التجديد لعام إضافي، انتقل بموجبه الى فريقه السابق ميلان الإيطالي كما اعلن النادي اللومباردي الجمعة.

واصدر ميلان بيانا أكد فيه انه "توصل الى اتفاق مع اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش. لقد وافق المهاجم السويدي على الدفاع عن ألوان النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد في الموسم التالي".

وخاض العملاق السويدي موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012 سجل خلالهما 42 هدفا في 61 مباراة، وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010/2011 حين كان معارا من برشلونة الاسباني قبل ان ينتقل اليه رسميا في الموسم التالي.