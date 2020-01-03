التركي أونال يقود بلد الوليد لخطف نقطة من ليجانيس بـالليغا

خطف فريق بلد الوليد، الجمعة، نقطة بالتعادل مع ضيفه ليجانيس بهدفين لكل منهما في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد بلد الوليد إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد ليجانيس إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 39 نقطة.

أربك ليجانيس حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عبر الدنماركي مارتن بريثويت.

وبعدها بأربع دقائق، أدرك بلد الوليد التعادل عن طريق التركي أنيس أونال لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

واستعاد ليجانيس التقدم مجددًا في الدقيقة الـ 13 عبر روكي ميسا ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

ونجح أونال في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ 79 لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي ويكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.