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المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 12.01.2020 22:31
آخر تحديث في 13.01.2020 03:19
المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات، الأحد، إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

وجاء تأهل سيدات تركيا، بعد فوزهن المستحق على المنتخب الألماني 3-0، في المباراة النهائية ضمن التصفيات الأوروبية القارية التي أقيمت بمدينة آبلدورن الهولندية.

وبدأت سيدات تركيا بقوة في المباراة حيث تمكنّ من إنهاء الشوط الأول 25-17.

وواصلت سيدات تركيا مهارتهن في الشوط الثاني الذي انتهى بتفوقهن 25-19.

وفي الشوط الثالث ازداد الحماس بين الفريقين، إلا أن سيدات تركيا نجحن في اختطاف الفوز 25-22.

مع هذه النتيجة، ضمنت سيدات تركيا للمرة الثانية في تاريخهن التأهل إلى الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو صيف 2020.

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