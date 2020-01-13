ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه

توّج فريق ريال مدريد، الأحد، بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وتغلب ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بمدينة جدة السعودية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب الريال حيث أضاع البرازيلي كاسيميرو فرصة التقدم للملكي.

ردّ عليه ألفارو موراتا في الدقيقة 20 بفرصة ضائعة، قبل أن يهدر كاسيميرو فرصة ثانية في الدقيقة الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكادت أن تشهد الدقيقة 50 فرصة التقدم للريال حيث أهدر الصربي وكا جوفيتش هدفًا مؤكدًا عندما انفرد بالحارس السلوفيني يان أوبلاك سددها أرضية زاحفة لتصطدم بالقائم.

وكاد موراتا أن يمنح أتلتيكو مدريد الفوز باللقاء عندما سدد تصويبة قوية تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ببراعة، أعقبها تسديدة صاروخية من توماس بارتي أخرجها كورتوا لخارج المرمى لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في الشوط الإضافي الأول وتألق الحارسان أوبلاك وكورتوا لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال الشوط الإضافي الثاني، وكاد موراتا أن يمنح فريقه فرصة الفوز عندما انفرد بالحارس كورتوا إلا أن فيديريكو فالفيردي تعمد الخشونة معه ليتم طرده مباشرة في الدقيقة 117 ويلعب الريال الدقائق الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم يتمكن أتلتيكو مدريد في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس، ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها الريال لصالحه بنتيجة 4-1.