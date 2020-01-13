يوفنتوس الإيطالي يعلن إصابة لاعبه التركي ميريح ديميرال

أعلن نادي "يوفنتوس" الإيطالي، اليوم، إصابة لاعب كرة القدم التركي ميريح ديميرال بقطع في الرباط الصليبي خلال لعبه في المباراة أمام روما بالدوري المحلي (الكالتشيو).

ووفقًا لبيان منشور على صفحة النادي على "تويتر"، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب ديميرال "تأكد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة في الغضروف".

وأضاف البيان: "الأيام المقبلة ستشهد تدخلا جراحيا".

ولم يكشف النادي عن مدة غياب النجم التركي عن الملاعب، إلا أن وسائل الاعلام الإيطالية أثبتت أنه سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

وأصيب ديميرال، خلال مباراة فريقه يوفنتوس أمام روما الأحد، في المواجهة التي انتهت بفوز "السيدة العجوز" بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب "الكالتشيو" برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن انتر ميلان.