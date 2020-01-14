مواجهة سهلة لبرشلونة وريال مدريد في دور 32 لكأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي أجريت، الثلاثاء، عن مواجهة سهلة لفريقي برشلونة وريال مدريد.

ويواجه برشلونة فريق إيبيزا، بينما يلعب ريال مدريد ضد يونيونستاتس، أما فالنسيا (حامل اللقب) فيواجه لوجرونيس، كما يلعب أتلتيكو مدريد مع كولتورال.

واصطدمت بعض فرق "الليغا" ببعضها البعض في مواجهات ستكون أكثر قوة، إذ سيواجه إشبيلية نظيره ليفانتي، وسيلعب ريال سوسييداد ضد إسبانيول.

وضمت القرعة 32 فريقًا، منهم 18 من دوري الدرجة الأولى، و6 من الدرجة الثانية، و8 فرق من الدرجة الثالثة، وستقام هذه الجولة من البطولة على مباراة واحدة فقط.

ومن المقرر أن تقام المباريات خلال الفترة من 21 يناير/ كانون الثاني إلى 23 من الشهر الجاري.