أردوغان: حفتر لا يوثق به واستشهاد جنودنا في نبع السلام لن يبقى دون رد

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بأنه "رجل لا يوثق به".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول التركية.

وقال أردوغان: "حفتر رجل لا يوثق به، فقد واصل قصف مدينة طرابلس بالأمس".

وأضاف: "سنرى ذلك في برلين بشكل مفصل، وسنرى ماذا سيفعلون بعد يوم أو يومين فورا مما سيقولونه في برلين".

واستدرك: "لذلك أولي أهمية كبيرة ليوم الأحد، وكذلك الاثنين والثلاثاء والأربعاء.. وآمل أن يلتزموا بتعهداتهم وإلا نحن نتابع الأمر".

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن ما يجري في محافظة إدلب السورية يُثير الإزعاج.

وأوضح أن هناك مشاكلة كبيرة في الممر بين الطرفين الشمالي الغربي والشمالي الشرقي.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه يعتزم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مناقشة هذه القضايا بشكل مفصل في برلين، الأحد.

وردًا على سؤال حول موجة النزوح باتجاه تركيا، قال أردوغان إن ما يجري "دليل واضح جدًا على عدم التزام النظام بالخطوة التي اتخذناها لوقف إطلاق النار".

وحول استشهاد 3 عسكريين في منطقة عملية "نبع السلام"، قال الرئيس التركي: "لا يمكننا أن نترك هذا الهجوم دون رد وسنجعلهم يدفعون ثمنه باهظًا".

وأشار إلى استشهاد نحو 20 مدنيا في الأيام الأخيرة جراء القصف على إدلب.

وتابع: "الحجة جاهزة دائمًا، وهي 'الإرهابيون يفعلون كذا وكذا'.. هذا كله كذب. هل يعقل أن يكون هناك إرهابيون من الأطفال بعمر 3 و4 و5 سنوات والأمهات".

وشدّد أردوغان على أنه رأى على الشاشات امرأة فقدت زوجها قبل نحو شهرين وهي تبحث عن مكان يأويها ولديها 6 أطفال، وهؤلاء مدنيون.

وقال إنه يخطط في ضوء هذه التطورات لطرح قضية إدلب بشكل مفصل خلال مؤتمر برلين، والوقوف عليها خلال اللقاءات الثنائية أيضًا.