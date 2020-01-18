لأسباب أمنية.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يلغي مباريات في إيران

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء تنظيم بعض المباريات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا في إيران، وقرر نقلها إلى أماكن أخرى لـ"أسباب أمنية".

وذكر الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في بيان، الجمعة، أنه تلقى إخبارا من الاتحاد الآسيوي للعبة بقراره نقل مباريات كان من المزمع تنظيمها في البلاد، إلى "أماكن محايدة"، وذلك لأسباب متعلقة بالأمن.

وأضاف البيان، أن مسؤولي الاتحاد الإيراني سيعقدون عدة اجتماعات مع إدارات الأندية الإيرانية الأربعة المشاركة في الدوري، الجمعة والسبت، لبحث الموضوع.

والفرق الأربعة هي برسبوليس وسباهان والاستقلال وشهر خودرو.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني، إمره مهدي علي، في تصريحات للصحفيين حول الموضوع، إن "إيران مستعدة من جميع النواحي لاستقبال الفرق المنافسة".

وأردف مهدي علي: "أثبتنا ذلك في كثير من المناسبات خلال السنوات الماضية، الحكومة الإيرانية قدمت ضمانات مكتوبة للاتحاد الآسيوي حول توفير الأمن الضروري خلال المباريات".