التونسية أُنس جابر تنهي مسيرة فوزنياكي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

حققت التونسية أُنس جابر، مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة أستراليا المفتوحة للسيدات، وأنهت مسيرة كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميًا سابقا مع التنس إلى الأبد، اليوم الجمعة.

وفازت البطلة التونسية على فوزنياكي بطلة نسخة 2018 من بطولة أستراليا المفتوحة، خلال مباراة مثيرة ضمن الدور الثالث من نفس البطولة بنتيجة (7-5 و3-6 و7-5).

إنجاز تاريخي

وحققت أُنس إنجازًا تاريخيًا عربيًا وإفريقيا بعد تأهلها إلى الدور ثمن النهائي لهذه البطولة الكبرى على حساب المصنفة 36 عالميا، لتجعل التونسيين يتفاعلون مع إنجازها الرائع بعد نهاية المباراة التي قدمت أداءً رائعًا وجعلت بطلة العالم السابقة تسقط أمام روحها الانتصارية وأمام إصرارها.

وستواجه أُنس جابر في الدور المقبل، اللاعبة الصينية كيانج وانج المصنفة 29 عالميًا والتي أزاحت اليوم أسطورة التنس النسائي في العالم، الأمريكية سيرينا ويليامز.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 25 عامًا "أنا سعيدة للغاية. في المعتاد أخسر في الدور الأول خلال هذه البطولة. لا أملك خبرة كبيرة لذا كنت متوترة في بعض اللحظات خاصة في المجموعة الثالثة".

وأضافت موجهة حديثها إلى فوزنياكي "أنا محظوظة حقا باللعب ضدك. أنت مصدر إلهام".

مشهد الوداع

وفي نهاية العام الماضي قالت اللاعبة الدنماركية البالغ عمرها 29 عامًا إن مشاركتها في ملبورن بارك، حيث نالت لقبها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى، ستكون آخر عهدها مع التنس.

وجلست فوزنياكي، وهي واحدة من أشهر اللاعبات في بطولات السيدات، بجانب الملعب لعدة لحظات قبل أن توجه خطابها إلى مدرجات ممتلئة بملبورن أرينا.

وقالت مبتسمة وهي تبكي "أود توجيه الشكر إلى الجماهير والدعم الذي أشعر به على أرض الملعب رائع حقًا. أيضا الدعم من عائلتي وخاصة والدي الذي كان مدربي على مدار تلك السنوات".

وأضافت "في المعتاد لا أبكي. أنا آسفة فهذه لحظات استثنائية سأتذكرها. كانت مسيرة رائعة ومذهلة. أنا سعيدة وجاهزة للفصل المقبل".

واشتهرت فوزنياكي بأنها واحدة من اللاعبات اللاتي يملكن أحد أفضل الأساليب الدفاعية، لكن أُنس قادتها إلى باب الخروج بعد 43 تسديدة ناجحة.

وأظهرت اللاعبة الدنماركية روح البطلة عندما قلبت تأخرها في المجموعة الحاسمة (3-0) لكن أُنس بدت أنها تملك إرسالًا متقنًا وتعرف كيفية الحفاظ على ضرباتها داخل الملعب.

وخسرت فوزنياكي آخر شوط إرسال في مسيرتها كمحترفة وكانت آخر تسديدة لها في التنس عندما أطاحت بضربة أمامية خارج الملعب لتبلغ اللاعبة التونسية المصنفة 78 عالميا الدور الرابع في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في مسيرتها.

وقالت فوزنياكي ضاحكة "أعتقد أنه كان من الملائم انتهاء مسيرتي في مباراة من 3 مجموعات. وتنتهي مسيرتي بخطأ سهل من ضربة أمامية فهذه الأمور كنت أعمل عليها طيلة الوقت".

ومع تحية جميع الجماهير اختتمت فوزنياكي وجودها على أرض الملعب بلفة شرف وهي تحمل العلم الدنماركي.