تركيا تحصد 3 ميداليات جديدة ببطولة البحر المتوسط للشباب

حقق المنتخب التركي للمبارزة، الجمعة، 3 ميداليات جديدة في مسابقات بطولة البحر المتوسط الـ17 المقامة في تونس.

وأفادت وكالة الأناضول أن اللاعبات التركيات حققن 3 ميداليات في مسابقات اليوم الثاني من البطولة، ذهبية وفضية وبرونزية، بعد تحقيق ذهبيتين وبرونزية في اليوم الأول.

فيما تتواصل فعاليات البطولة التي يتسابق فيها عدة منتخبات حتى 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وحققت اللاعبة أليانا إيتورك برونزية سلاح الإيبي ببلوغها نصف النهائي حيث انسحبت من هذا الدور أمام الإيطالية فيتوريا سيليتي بنتيجة (14- 07)، قبل أن تنال الأخيرة الذهبية.

وفي مسابقة سلاح الفلوري اكتفت المبارزة التركية أليسا إيسشبير بالفضية بعد خسارتها المباراة النهائية أمام الإيطالية أريانا بروييتي بفارق نقطة وحيدة (15- 14).

فيما حققت كايا رانا توغي الذهبية في مسابقة سلاح السابر بتفوقها على الإيطالية مارييلا فيالي بنتيجة (15- 13).

وبهذه النتائج رفع المنتخب التركي رصيده إلى 6 ميداليات، ثلاث منها ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتان .

وعلى هامش المسابقات، قالت مدربة المنتخب التركي ياموور جيسي للأناضول إن العمل في المرحلة المقبلة سيكون على رفع مستوى لياقة اللاعبات، بعد تعرفهن على مستويات قوية من بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا.