إنجاز تاريخي.. التونسية أُنس جابر إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تأهّلت اللاعبة التونسية أُنس جابر إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزها، الأحد، في ملبورن على منافستها الصينيّة وانغ شيانغ، التي تغلّبت على بطلة العالم السابقة، الأمريكية سيرينا ويليامز.

وبهذا التأهّل أصبحت، أُنس جابر، أول لاعبة تونسية وعربية تبلغ ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى الأربع في كرة المضرب ضمن "غراند سلام".

وحققت جابر المصنفة الـ 78 عالميا، انتصارات مذهلة، بعد أن تغلبت على الدنماركية، كارولين فوزنياكي، المصنفة الأولى عالميا سابقا في آخر مباراة رسمية .

وسبق لها أن فازت أيضا على البريطانية، جوهانا كونتا، في الدور الأول وعلى الفرنسية، كارولين غارسيا، في الدور الثاني.

وعلى الرغم من تخلّفها في المجموعة الاولى، بنتيجة 1-4، فقد نجحت جابر في إدراك التعادل لتفرض جولة فاصلة، حسمتها لصالحها.

وتعادلت الأرقام في الجولة الفاصلة 4-4 قبل أن تفوز جابر بالنقاط الثلاث التالية وتحسمها لصالحها.

وتواجه جابر في الدور التالي، الأميركية صوفيا كينن.

وحققت أنس جابر أفضل نتائجها في عالم الكرة الصفراء في بطولتي رولان غاروس 2017، وفلاشينغ ميدوز، 2019 حين بلغت الدور الثالث لكلتا البطولتين.