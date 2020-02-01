ريال مدريد يحسم ديربي العاصمة ويعزز صدارته في الدوري

ضمن ريال مدريد البقاء جولة جديدة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد 1-صفر، السبت ضمن المرحلة الثانية والعشرين.

واستحق ريال فوزه ليبتعد بفارق 6 نقاط عن برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين والذي يستقبل ليفانتي الثالث عشر الاحد.

وكان الفريق الملكي انفرد بالصدارة المرحلة الماضية مستفيدا من خسارة برشلونة بثنائية على أرض فالنسيا.

وسجل هدف الفوز المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة متابعا عرضية مواطنه فيرلان مندي (56)، ومسجلا هدفه الثالث عشر هذا الموسم بفارق هدف عن الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ومتصدر الترتيب.

وتابع ريال نتائجه الجيدة محققا فوزه الرابع تواليا في الليغا، ليرفع رصيده الى 88 فوزا مقابل 39 خسارة و37 تعادلا مع أتلتيكو في الدوري، فيما كانت المواجهة الاخيرة بينهما في الكأس السوبر في السعودية، وقد تخطى ريال خصمه بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادلهما سلبا في النهائي.

وأبقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي حقق فوزه الاول في الدربي على ملعب "سانتياغو برنابيو"، جناحه الدولي الويلزي غاريث بايل خارج القائمة، في ظل تقارير جديدة عن تركه الفريق نفاها الفرنسي. وكان بايل قريبا من الالتحاق بجيانغسو سونينغ الصيني خلال الصيف الماضي في حين أشارت صحيفة "ذي تايمز" الانكليزية الجمعة إلى أن الويلزي أجرى محادثات بشأن إمكانية العودة الى فريقه السابق توتنهام الانكليزي.

في المقابل، تابع أتلتيكو مدريد خامس الترتيب تخبطه بعد سقوطه على أرض إيبار صفر-2 وتعادله سلبا مع ليغانيس على أرضه في المرحلتين الأخيرتين، علما بانه ودّع سابقة كأس الملك الأسبوع الماضي من دور الـ32 بعد الخسارة أمام فريق كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة 1-2.