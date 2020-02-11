التركي دانيار إسمايلوف يفوز بـ3 ذهبيات في بطولة رفع الأثقال الدولية بأوزبكستان

فاز الرباع التركي "دانيار إسماعيلوف" بـ 3 ميداليات ذهبية في النسخة السادسة من بطولة رفع الأثقال الدولية التي ينظمها الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في أوزبكستان.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد التركي لرفع الأثقال، الاثنين، أن الفائزين بميداليات في البطولة المنظمة بالعاصمة طشقند، بين 8-12 فبراير/شباط الحالي، سيحصلون على نقاط إضافية للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف البيان، أن إسماعيلوف فاز بميداليتين ذهبيتين في خطف 157 كلغ، ونتر 187 كلغ، وأخرى بإجمالي 344 كلغ.

وفي فئة السيدات، فازت التركية "بيرفين ألطون"، بالذهبية بإجمالي 209 كيلوغرام، بعدما حققت الفضية في خطف91 كلغ، والذهبية في نتر 118 كلغ.

كما فاز التركي الآخر "فردي هردال" بثلاث فضيات، في خطف 126 كلغ، ونتر 160 كلغ، بإجمالي 286 كلغ.

وبلغ إجمالي الميداليات التي حصدها الرباعون الأتراك في البطولة لحد الأن، 7 ميداليات، و8 فضيات، وبرونزيتين، بما مجموعه 17 ميدالية.